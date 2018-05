Gestul făcut de Carla’s Dreams în cadrul unei emisiuni

Gestul făcut de Carla’s Dreams în cadrul unei emisiuni. Venit pentru a obține un loc pe scaun la ”The Four – Cei 4”, un challenger a plecat acasă cu gândul de a se lăsa cu totul de muzică. Bătălia pentru un loc printre Cei 4 continuă sâmbătă, de la ora 22.00, la Antena 1, când noi challengeri, tineri muzicieni talentați și dornici să se afirme, vor încerca să obțină unul dintre locurile ocupate de cei patru artiști aflați pe scaune. Un tânăr are parte însă de o experiență care îl pune pe gânduri, după o discuție cu juratul Carla’s Dreams. ”Eu, în locul tău, aș face muzică încă doi ani, apoi aș trage o concluzie. Dar doi ani din viață aș investi! Dacă o să lucrezi la părțile puternice pe care le ai, iar celor slabe să le acorzi măcar puținã atenție, o să fie bine. Promite-mi că te lași de muzică în doi ani dacă nu se întâmplă nimic. Asta înseamnă piesă, single, ceva, da?”, i-a spus Carla’s Dreams concurentului, încercând să îl ajute să se concentreze. ”Pentru că mi-a plăcut de el, am încercat să îi limitez încercările la următorii doi ani. I-am spus să continue, dar nu fără limită! Mai bine doi ani tragi, lupți și vezi ce se întâmplă!”, a mai spus juratul ”The Four – Cei 4”.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Medianews