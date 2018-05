Victorie uriașă: Simona Halep o bate pe Maria Șarapova și se califică în finala de la Roma

16:45

Iata 5 trucuri cu care slabesti sanatos, fara sa te infometezi si fara sa te abtii de la mancarurile preferate: Daca nu cumva ai o problema de metabolism, precum afectiuni ale tiroidei, atunci in mod cert mananci mai multe calorii decat consumi, pentru a acumula kilograme in plus. Iar daca te intrebi de ce dietele miraculoase cu tot felul de ingrediente anume si reguli stricte nu functioneaza pe termen lung, raspunsul e simplu: functioneaza doar atat timp cat le aplici, perioada in care corpul poate suferi inclusiv carente in nutritie, iar din momentul in care te intorci la stilul de viata anterior, apare si efectul de yoyo. Ce inseamna asta? Inseamna ca nu doar ca vei pune la loc toate kilogramele de care ai scapat, dar ai mari sanse sa pui si in plus. Astfel, frustrarea creste, reiei dietele si nu iesi din acest cerc vicios. Cu cele 5 trucuri de mai jos scapi de kilogramele in plus treptat, nu peste noapte, dar si stii sigur ca nu se vor intoarce, decat daca reiei obiceiurile nesanatoase, scrie retetepractice.ro. 1. Micsoreaza-ti stomacul in mod natural E adevarat ca ori de cate ori te pui la masa, mananci pana cand simti ca te-ai saturat si nu mai poti? Ei bine, desi cere putina vointa, tot ce ai de facut pentru a incepe sa slabesti sanatos este sa mananci pana cand nu iti mai este foame. Atentie, acest moment nu coincide cu cel in care te saturi, ci mai devreme in timpul mesei. Incearca acest mod de a manca la fiecare masa, timp de 1-2 saptamani si observa cum, treptat, nu vei mai putea manca la fel de mult ca in trecut, deoarece stomacul incepe sa isi reduca dimensiunile. Acest lucru te ajuta mult cu urmatorul punct… 2. Mananca mai des Nu vorbesc de chipsuri, pufuleti, saratele si alte bazaconii pe care in mod normal le rontai intre mese, ci de portii mai mici de mancare, pe care sa le mananci mai des. Astfel dai ragaz organismului sa proceseze mancarea mai usor, iar pe termen lung asta se va traduce printr-o scadere in greutate. Asta pentru ca vei fi mai putin tentat sa rontai intre mese gustari nesanatoase, daca mesele sunt mai dese. 3. Schimbari treptate, progresive Nu incerca sa te transformi in alt om peste noapte, e foarte putin probabil sa te tii de un stil de viata complet sanatos de care te apuci de azi pe maine, in conditiile in care ieri mancai doar fast-food. Asta se intampla pentru ca, vrem sau nu sa recunoastem, mancarea, mai ales cea nesanatoasa, e una dintre placerile vietii. Daca cumva iti mai plac si bauturile carbogazoase si deserturile pline de calorii, pe langa mancarea de tip fast-food, cand vei renunta la toate vei resimti lipsa lor din plin si vei fi mult mai predispus sa te intorci la vechiul stil de viata. In schimb, elimina treptat mancarurile nesanatoase din alimentatie, insa permite-ti ocazional cate o scapare moderata. Astfel iti va fi mai usor sa rezisti tentatiei pe termen lung si sa si slabesti totodata. 4. Mancatul compulsiv Una din problemele majore ale adultilor, mai ales a celor care lucreaza la birou, este mancatul pe fond de stres. Este greu de inteles daca nu treci prin asta si e cu atat mai usor de criticat, insa mancatul compulsiv e, dupa cum ii spune si numele, greu de controlat. Daca treci prin asta si iti vine sa mananci incontinuu, incearca sa rationalizezi si sa te intrebi: “mananc pentru ca imi e foame?”. Adesea vei descoperi ca nu foamea e cea care te face sa mananci, ci stresul sau tendinta de a compensa pentru altceva. Cu cat iti pui intrebarea mai des, cu atat vei putea mai usor sa recunosti momentele in care nu mananci de foame si sa te opresti inainte de a aduna calorii fara rost. 5. Mancatul la televizor E poate cel mai prost obicei pe care il poti avea, cand vine vorba de alimentatie. Cand mananci la televizor (si prin televizor se subintelege ca poate fi vorba si de un serial preferat, vazut pe calculator sau o carte buna, pe care greu o poti lasa jos), creierul tau se concentreaza pe ceea ce e in fata ochilor si nu pe mancare. Acesta e unul din modurile in care poti manca in exces fara ca macar sa-ti dai seama. Toate aceste sfaturi, aplicate impreuna sau chiar selectiv, te pot ajuta nu doar sa slabesti, ci si sa pastrezi o greutate corporala adecvata. Bineinteles, ca in cazul oricarei alte schimbari, rezultatele sunt cu atat mai vizibile cu cat sunt mai multe kilogramele in plus, fata de greutatea adecvata.