HOROSCOP DE WEEKEND 19-20 mai 2018: Zodia care va primi un cadou incredibil

13:40

Savanţii cred că au descoperit dovada existenţei Planetei 9, cunoscută sub pseudonimul Nibiru, care a înflăcărat imaginaţia multor căutători de mistere de-a lungul anilor. Nibiru. Oamenii de ştiinţă au sesizat că traiectoria unor obiecte care trec pe lângă a opta planetă din sistemul nostru solar, Neptun, este modificată ca şi cum ar fi prezent acolo un corp ceresc uriaş. Teoretica planetă Nibiru ar fi de 10 ori mai mare decât masa Pământului şi ar avea o orbită mult mai mare decât a Terrei în jurul Soarelui. Ce au descoperit astronomii săptămâna asta: asteroidul 2015 BP519 are o orbită eliptică misterioasă, care nu poate fi explicată fără prezenţa unui corp ceresc uriaş dincolo de Neptun, potrivit Gizmodo.com. O echipă internaţională de savanţi implicaţi în proiectul Dark Energy a descoperit "cel mai îndepărat obiect trans-neptunian cunoscut până acum". Cercetătorii scriu că "orbita misterioasă a 2015 BP519 este explicată de influenţa celei de-a noua planete". A key prediction of the #Planet9 hypothesis is the existence of long-period, high-inclination KBOs. The first bona fide detection of such an object was announced today by @theDESurvey https://t.co/4kFAj1yMBh Mega-proud of my former undergrad students Juliette Becker & Tali Khain! pic.twitter.com/GUTj1SXmh1