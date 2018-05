Opinie: Silvia Radu versus Ion Ceban va fi un meci extrem de interesant

17:01

Ministerul Sănătății și Agenția Națională pentru Sănătate Publică au comunicat despre înregistrarea a noi cazuri probabile de rujeolă la un bebeluș de 6 luni din Chișinău și la un copil de 6 ani din raionul Drochia. Aceasta după ce pe parcursul lunii mai în mun. Chișinău au fost confirmate 2 cazuri de import de rujeolă.