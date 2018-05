Contramanifestanții la Marșul “Fără frică” acuză că au fost stropiți cu spray lacrimogen. Ce zic oamenii legii// LIVE

15:30

Un grup infracţional specializat în contrabandă cu ţigări, urmărit din noiembrie 2016, a fost destructurat în urma percheziţiilor desfăşurate în cadrul operaţiunii DIICOT "Ziua Z" la Iași. 24 de persoane sunt cercetate în această cauză, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, grupul infracţional organizat era format din cetăţeni români şi moldoveni. Coordonatorul grupului era un bărbat […]