Guvernul britanic are în vedere trimiterea a până la 400 de soldaţi suplimentari în Afganistan

13:10

Un moldovean a încercat să scoată din Ucraina o vioară Stradivarius Un cetățean moldovean a fost reținut de serviciile ucrainene pentru tentativa de a scoate din țara vecină o vioară Stradivarius. Reținerea a avut loc la 16 mai la postul vamal Bacivsk, vama Sumî, scrie crimemoldova.com. Moldoveanul se afla la volanul unui „Mercedes" și se îndrepta spre Rusia. În urma controlului vamal, în portbagajul mașinii au fost depistate, printre obiectele personale, mai multe obiecte istorico-culturale. Printre acestea „Antonius Stradivarius faciebat anno 1719", un telefon cu inscripția „Ostereichische Telefon — Fabrik A.G. forma J. Berliner Wein, XIII / 1", o icoană cu imaginea Sfântului Spiridon, cărți cu inscripția „Giannetto" din anul 1870 și „Pompei as it was and as it is by Bagot Molesworth M.A." din 1904. În a doua carte au fost găsite 23 de bancnote emise până în anul 1960 și o marcă poștală din 1973.