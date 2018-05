Rezervaţia „Lebăda Albă”, pe cale de dispariţie?

09:40

Parcurile și zonele de odihnă din Chișinău, pregătite pentru sezonul estival În zonele de odihnă din Capitală este mare forfotă. Muncitorii de la «Spaţii Verzi» fac ultimele pregătiri pentru sezonul estival. Băncile și coșurile de gunoi sunt vopsite, iar dușurile de pe plaje — reparate. Lucrări de amenajare au loc în parcul Râşcani de pe strada Braniştii. «Vopsim tot ce este, dacă este cu sur dăm cu sur, cu galben, cu verde. Fiecare scaun are culoarea lui», a spus un lucrător. Iar în parcurile «Valea Trandafirilor», «Valea Morilor» şi «La Izvor» au fost deja plantate flori. «Plantăm antirenum, romaniţă, plantăm fel de fel de flori.» «Facem curăţenie, tăiem, greblăm, încărcăm, descărcăm. » Locuitorii Capitalei au apreciat eforturile muncitorilor. «Eu am văzut că deja au început să vopsească, să reînoiască culorile la scaune. Suntem foarte bucuroşi pentru schimbările care se fac. » Se lucrează intens şi pe cele cinci plaje din Capitală. Bugetul depăşeşte 1,7 milioane de lei în acest an. «Practic în toate parcurile şi spaţiile publice lucrăm intensiv la amenajare. În zonele de odihnă unde avem plajă am reuşit să reparăm şi să readucem în normă cabinele de duş şi cabinele de schimbatul hainelor», a declarat Galina Leahu, şef adjunct al Întreprinderii «Spaţii Verzi». Oamenii care au venit astăzi să se bronzeze au rămas mulţumiţi că au găsit condiţii decente pe plajă. «Asta e foarte bine că au pus, e minunat. Oamenii pot să se odihnească, să se răcorească sub duş, în cabină se schimb. Foarte bine. » Lucrări de amenajare vor avea loc şi la «Teatrul Verde», unde urmează să fie vopsite scaunele și a gardul, iar casa de bilete va intra în reparaţii.