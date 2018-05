/AUDIO/ Yanny sau Laurel? O nouă iluzie care ne face să ne întrebăm, oare auzim bine?

18:30

În convorbirea postată pe internet, Andrei Năstase o roagă pe mama sa să vină la Chișinău, să participe la un eveniment electoral: „Mamă? – Da. – Mâine am un mic eveniment aici și am vrut să te rog să vii. – Ce să facem? – Mâine am un mic eveniment aici la Chișinău, știi? Și […]