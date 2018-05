Tragedie aviatică. Avion cu 113 oameni la bord s-a prăbuşit în Cuba. Peste 100 de morți

Tragedie pe aeroportul internaţional din Havana. Un avion Boeing 737, cu 104 oameni la bord, s-a prăbuşit imediat după decolare, relatează presa locală. Preşedintele cubanez a vorbit despre “un mare număr de victime”. Potrivit BBC, care citează surse media cubaneze, există doar 3 supravieţuitori. BREAKING: First pictures from the scene as Boeing 737 goes down near Havana […] Articolul Tragedie aviatică. Avion cu 113 oameni la bord s-a prăbuşit în Cuba. Peste 100 de morți apare prima dată în 10TV.

