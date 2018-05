Secrete erotice pentru fiecare zodie în parte! Uite ce adoră să facă în pat

16:30

Este vorba de unul dintre cele mai populare condimente din lume. Pe lângă proprietățile sale din sfera gastronomică, avem informații colosale legate de calitățile sale medicinale. Este alimentul moștenire. A fost folosit în medicina ayurvedică, indiană și chineză, are o aromă intensă, unică și o culoare hipnotizantă, un galben superb. Oamenii folosesc turmericul de mii de ani, ca remediu natural pentru diverse probleme de sănătate, cum ar fi: probleme respiratorii, boli hepatice, boli de piele, contracții musculare, tăieturi, răni și probleme gastrice. Este foarte bun în bolile digestive, în diferite tipuri de infecții, dar și în cazul anumitor tumori maligne. De fapt, ingredientul de bază, activ al turmericului este curcuma. Ingredientul acesta activ are proprietăți antiinflamatorii, antioxidante și antibacteriene, ceea ce îl face o soluție naturală perfectă împotriva microbilor, gastritei, ulcerelor peptice și gastrice și Helicobacter pylori. Cercetările evidențiază faptul că această substanță vitală are un impact pozitiv asupra ADN-ului și supraviețuirii celulelor. Este antiinflamator și, de asemenea, are capacitatea de a reduce simptomele osteoartritei; acest lucru se poate realiza prin administrarea zilnică a 200 mg de turmeric. Turmerone este un alt ingredient activ în turmeric și este cunoscut ca un element bioactiv, care are capacitatea de a îmbunătăți funcția creierului și de a trata Alzheimer prin repararea celulelor din creier. Cum sa faci un antibiotic natural cu turmeric Necesar: 1 lingură de condiment de curcumă 100 de grame de miere organică Mod de preparare: Puneți ingredientele într-un borcan de sticlă și amestecați-le bine. Utilizare: Dacă aveți gripă, luați o jumătate de lingură de antibiotic la fiecare oră. A doua zi, luați aceeași cantitate, dar la fiecare 2 ore. În a treia zi, luați aceeași doză, de trei ori pe zi. Nu înghițiți imediat amestecul, ci lăsați-l să se topească în gură. Dacă doriți, îl puteți adăuga în cafea, în ceai sau în lapte.