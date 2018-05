Întreruperi de energie electrică în toată țara. Unde și în ce zile va fi sistată lumina

10:10

Bănuitul, student la o universitate din mun. Chișinău, a convins victima, care a fost exmatriculată de la respectiva universitate, că are influență asupra factorilor de decizie ai universității și poate să o înmatriculeze înapoi. Pentru acest fapt suspectul a cerut și a primit de la victimă 4500 euro.Ulterior, sub pretextul că are influență asupra ofițerilor de la Biroul migrație și azil, cetățeanul Israelului a cerut și a primit de la cetățeanul indian 1500 euro pentru a nu fi returnat de pe teritoriul Republicii Moldova. După primirea banilor suspectul a dispărut și nu a mai dat de știre.Menționăm că, această schemă a fost aplicată și în privința altor doi străini, cetățeni indieni, doar că ultimii, aflându-se într-o situație vulnerabilă, au părăsit teritoriul Republicii Moldova.Astfel, persoana fost reținută pe un termen de 72 ore, fiind bănuită în comiterea infracțiunii ”Escrocherie”.