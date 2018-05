Festivalul de Muzică Clasică în aer liber DescOPERĂ revine cu cea de-a III-a ediție

12:40

O platformă web de donare a scaunelor auto pentru transportarea copiilor va fi lansată la Chișinău. Aceasta este parte a proiectului "Un scăunel din inimă", implementat cu sprijinul președintelui Parlamentului Andrian Candu în calitate de ambasador al siguranței rutiere. Platforma de donare a scaunelor auto este destinată, în special, familiilor cu venituri mici, care au […]