Radu a făcut bilanțul campaniei electorale

Radu a făcut bilanțul campaniei electorale Candidatul independent la funcția de primar al capitalei Silvia Radu a făcut astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, bilanțul campaniei electorale, explicînd de ce a refuzat să participe la dezbaterile electorale cu contracandidații ei. “„De la bun început am declarat că voi face o campanie pozitivă, fără panouri, fără videouri și atacuri la contracandidații mei. Am preferat să mă întîlnesc cu oamenii și să le ascult problemele cu care se confruntă, ca ulterior să putem soluționa aceste doleanțe. Totodată, în cadrul campaniei desfășurate, am reușit să instalăm mai multe terenuri de joacă, am reparat grădinițe, am instalat climatizoare etc., toate aceste lucruri le-am reușit cu implicarea agenților economici și a oamenilor de rînd. După campanie nu vor rămînea panourile în oraș, ci anume aceste acțiuni și schimbări pe care le-am făcut. Am încercat să fiu cît mai departe de politicieni în această campanie. De asemenea, nu am dorit să particip la dezbaterile electorale deoarece am participat la una singură și am văzut că sînt doar niște show-uri, cu promisiuni vagi. Am preferat să merg și să mă întîlnesc cu oamenii, pentru a discuta direct cu ei, să aflu ce probleme au și cum am putea să le rezolvăm. Oamenii nu mai cred deja în promisiuni electorale. Pot spune că am făcut o campanie electorală frumoasă”, a spus Radu. Totodată, candidata la fotoliul de primar general a afirmat că a fost o campanie „destul de urîtă” din partea oponenților ei, deoarece au avut loc numeroase atacuri concertate atît la propria persoană, cît și asupra familiei sale. „A fost o campanie destul de urîtă din partea contracandidaților mei, deoarece au lansat multe atacuri asupra mea. Cred că aceștia vor fi taxați de către oameni, pentru că ei nu sînt atît de proști ca să se mai lase acum manipulați de minciunile politicienilor”, a conchis Radu. Silvia Radu susține că în campania electorală a cheltuit cîteva sute de mii de lei, pe care i-a indicat în Raportul financiar, iar pentru a-și promova imaginea, a fost ajutată de 5 persoane, printre care și soțul ei. De asemenea, în campanie s-au implicat și voluntari, care au împărțit pleante și i-au informat pe chișinăuieni despre programul electoral al acesteia. Amintim că duminică, 20 mai, în 7 localități din țară, printre care municipiile Chișinău și Bălți, se vor desfășura alegeri locale noi. Astfel, mîine, 19 mai, va fi „Ziua tăcerii”, iar candidații înscriși în cursă nu vor avea dreptul să facă agitație electorală. De menționat că pentru fotoliul de primar al capitalei vor concura 11 candidați – 10 desemnați de partidele politice și unul independent. Sursă: realitatea.md Record Radu a făcut bilanțul campaniei electorale apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de RTR Moldova