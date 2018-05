Bashar al-Assad s-a întîlnit cu Putin

10:01

Cel mai bine păstrat secret al nunţii regale Verigheta miresei se face dintr-o pepită de aur extrasă dintr-o mină din Ţara Galilor acum mai bine de un secol. Jumătate de milion de admiratori ai familiei regale sunt aşteptaţi la Windsor. Britanicii nu vor avea o zi liberă, aşa cum s-a întâmplat la nunta lui William şi Kate acum şapte ani, dar măcar programul pub-urilor va fi prelungit. Nunta anului ar urma să coste, cu totul, 32 de milioane de lire sterline. Cei mai mulţi bani se duc pe cheltuielile de securitate Pentru o zi atât de specială, cuplul nu a făcut niciun compromis. Costurile nunţii propriu-zise sunt evaluate în jurul a două milioane de lire sterline, de o sută de ori mai mult decât cheltuiesc în medie britanicii de rând în ziua în care-şi unesc destinele, scrie digi24. Numai rochia miresei ar urma să coste cel puţin 300 de mii de lire şi este poate cel mai bine păstrat secret al evenimentului. Nimeni nu ştie ce creator de modă va alege sau cum va arăta, dar peste 90% dintre designeri sunt convinşi că rochia lui Meghan va lansa un nou trend, în linie cu stilul ei nonconformist. În schimb, vestimentaţia mirelui va costa doar 8.000 de lire. Oliver Cross, designer: „Cred că va purta o uniformă de ceremonie, ceea ce presupune o tunică roşie. Alternativa ar fi ţinuta de zi formată din frac purtat cu o vestă şi pantaloni". Nick Carvell, jurnalist de modă: „Pe invitaţiile de nuntă, la codul vestimentar sunt trecute uniforme militare, ţinută de zi sau costum. Aşadar, sunt multe opţiuni pentru un singur eveniment. Probabil pentru că este un eveniment mai intim nici ţinutele nu vor fi foarte riguroase, aşa cum s-ar fi întâmplat în cazul moştenitorului la tron". Spre deosebire de fratele său, prinţul Harry are de gând să poarte dovada supremă a căsniciei, verigheta. Meghan are deja pe deget, inelul de logodnă făcut din aur alb pe care sunt montate trei diamante. Cel mai mare provine din Botswana, locul primei lor vacanţe împreună. Celelalte două sunt din colecţia Dianei, mama prinţului Harry. Dacă tinerii vor urma tradiţia, verigheta miresei va fi făurită dintr-o pepită de aur care se află în proprietatea familiei regale britanice de mai bine de o sută de ani şi din care au mai fost făcute verigheta prinţesei Diana şi cea a ducesei de Cambridge. Ben Robert, proprietar al minei de aur: „Dacă va urma calea tradiţiei regale, cred că Meghan va purta ceva simplu, din aur galben, plăcut la vedere." Nunta va avea două recepţii, aşa că mâncarea şi băutura vor reprezenta cam un sfert din toate cheltuielile. Numai tortul cu soc şi lămâie va costa 50 de mii de lire. Pregătirile în bucătăria regală au început cu multă vreme în urmă. Mark Flanagan, bucătar-şef al Casei Regale: „Vom avea o echipă de 30 de membri în bucătărie, inclusiv bucătari şi asistenţi Am făcut exerciţii, simulări, astfel încât toată lumea să ştie ce are de făcut".