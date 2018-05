Zodia cu cel mai mare succes în viaţă

09:50

Daniel Casey va semna scenariul acestei producţii, înlocuindu-l pe Chris Morgan, după peste 10 ani în care acesta a lucrat pentru franciză, scrie hollywoodreporter.com. Daniel Casey este cunoscut pentru scenariul thrillerului SF „Kin”, produs de 21 Laps, care va fi lansat pe 31 august de Lionsgate. Chris Morgan a fost principalul scenarist al francizei, semnând scenariul fiecărui film din serie, începând cu cel de-al treilea al francizei – „The Fast and the Furious: Tokyo Drift” (2006), continuând până în 2017, când a fost lansată pelicula „The Fate of the Furious”, scrie news.ro. Morgan va continua să lucreze ca scenarist şi producător pentru „Hobbs and Shaw”, un spinoff al francizei „Fast and Furious”, în care vor apărea în roluri principale actorii Dwayne Johnson şi Jason Statham. Cel de-al nouălea film „Fast and Furious” va fi regizat de Justin Lin, cineastul care a lucrat pentru patru pelicule din această serie şi care se întoarce la franciză după ce a lipsit de la cel de-al şaptelea şi cel de-al optulea film. Vin Diesel ar urma să îşi reia rolul în acest film, a cărui premieră este programată pentru aprilie 2020. Filmul va fi produs de Neal Moritz prin compania Original Film, de Vin Diesel prin One Race Films şi de Justin Lin prin compania Perfect Storm Entertainment.