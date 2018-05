A fost descoperit un compus care blochează răspândirea cancerului pancreatic

22:10

Ceaiul de țelină ajută la arderea grăsimilor și eliminarea apei din țesuturi. Află ce alte efecte are acesta, cum îl prepari și cum trebuie să-l administrezi.Ceaiul de țelină are proprietăți diuretice și detoxifiante, fiind de mare ajutor pentru pierderea kilogramelor în plus. Citește mai departe...