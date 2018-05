Calendar istoric, 18 mai

13:15

Astfel, forțele de ordine au stabilit că în perioada lunilor septembrie 2017 – ianuarie 2018, factorii de decizie a cinci societăți comerciale, au acţionat prin înţelegere prealabilă şi de comun acord, precum şi cu alte persoane juridice şi fizice neidentificate. Totodată, s-au eschivat de la plata taxei pe valoarea adăugată și impozitului pe venit în sumă de peste 1 milion de lei. Ca urmare a investigaţiilor efectuate s-a constatat că în schema depistată sunt implicate două grupări diferite, una din care are rolul de lichefiator şi, posibil, legalizator al bunurilor, iar cealaltă reprezintă beneficiarii principali al acestor activităţi. În prima grupare, lichefiatori şi legalizatori sunt gestionarii celor cinci companii care au rolul inclusiv de companie „paravan”, iar în a doua grupare, beneficiari sunt gestionarii SRL-urilor. Beneficiarii perfectează documente financiare fictive, totodată procură mărfuri şi servicii de la una din companiile indicate în schemă în calitate de lichefiatori, costul acestora fiind achitat prin transfer bancar. Ulterior, lichefiatorii sub pretextul procurării de produse cerealiere ridică de la bancă numerarul transferat de către beneficiari, perfectând acte de achiziție a mărfurilor în care sunt introduse date denaturate și restituie totodată acestora, prin cash, transferurile bancare efectuate de ei, reţinând comisionul de lichefiere. În unele cazuri lichefiatorii „livrează” către beneficiari nemijlocit mărfurile şi serviciile necesare acestora. În astfel de cazuri lichefiatorii au rolul de legalizatori ai mărfurilor şi serviciilor inexistente sau procurate ilicit de beneficiari. În aşa mod, prin intermediul schemei respective are loc legalizarea bunurilor şi serviciilor, inclusiv inexistente sau provenite din activităţi ilicite, fără achitarea taxelor și impozitelor fiscale corespunzătoare. Totodată, efectuând acțiuni în vederea stabilirii schemei de lucru a persoanelor implicate, stabilim că directorul SRL a primei grupări a extras de pe conturile firmei peste 7 milioane de lei, prezentând la bancă un șir de acte de achiziție, conform cărora acesta ar fi procurat cereale de la unele persoane fizice. După analiza actelor respective s-a constatat că unele persoane erau decedate la data perfectării actului de achiziție, nu se aflau în țară sau buletinele de identitate erau expirate la data perfectării actului. În urma celor 13 percheziții au fost ridicate mai multe înscrisuri de ciornă, contracte, acte de achiziție și facturi fiscale, persoane fiind reținute pentru 72 de ore. Dacă vinovăția persoanelor implicate va fi demonstrată în cadrul procesului de judecată, aceștia riscă pedeapsa cu închisoarea până la 6 ani sau amendă în mărime de la până la 267.500 de lei, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică riscă lichidarea.