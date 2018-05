19 milioane de lei pentru reconstrucția scărilor parcului „Valea Morilor”, oferite de autoritățile de la București. Ce cheltuieli își asumă Primăria Chişinău

14:30

Pavel Filip: Moldova are un singur plan, integrarea în UE. Avem nevoie de un dialog deschis şi constructiv Republica Moldova are un singur plan, integrarea în Uniunea Europeană. Declaraţia a fost făcută de premierul Pavel Filip, care a avut o întrevedere cu Comisarul European pentru Politica Regională, Corina Creţu. "«Suntem mereu deschişi să primim prieteni. Fiecare întrevedere şi acaeastă vizită a doamnei comisar în ţara noastră ne vorbeşte despre faptul că relaţiile dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană devin tot mai complexe. Avem nevoie de un dialog deschis şi constructiv, pentru că relaţiile noastre sunt destul de avansate», a menţionat prim-ministrul Republicii Moldova. Totodată, şeful Executivului a menţionat că guvernarea va continua realizarea reformelor pentru beneficiul cetăţenilor Republici Moldova. "«Am mulţumit doamnei Comisar European pentru felul în care oficialii europeni au ales să dialogheze cu noi, sincer şi constructiv, pentru aprecieri şi încurajări. Am menţionat încă o dată angajamentul ferm al Guvernului pentru realizarea reformelor iniţiate care să asigure beneficii pentru cetăţeni. Suntem realişti, ştim unde avem progrese şi unde avem restanţe. Am discutat cu doamna comisar şi proiectele regionale. Apropierea de Uniunea Europeană înseamnă lucruri concrete. Am vorbit şi despre dimensiunea politică şi cea externă. Moldova nu are mai multe planuri decât unul singur care se numeşte UE. Integrarea în UE este obiectivul nostru de bază. La fundamentul programului de guvernare stă Acordul de Asociere şi cel de Liber schimb cu UE», a conchis Pavel Filip. Menționăm că Comisarul European pentru Politica Regională, Corina Creţu, întreprinde, în perioada 17-19 mai, o vizită în Republica Moldova, la invitația premierului Pavel Filip.