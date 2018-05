Munteanu, dispus să se retragă în favoarea lui Năstase

17:00

„În proiectul pe care l-am propus chișinăuienilor un domeniu aparte este sportul, tineretul, copiii noștri. Am spus că vom crea terenuri de joacă pentru copii, terenuri de sport, am vorbit despre o sală polivalentă care ar trebui realizată în Republica Moldova„, a spus Andrei Năstase în fața camerelor de luat vederi.Amintim că Partidul Democrat din Moldova, a lansat un proiect infrastructural de anvergură care va aduce Moldova pe harta evenimentelor sportive internaționale. Este vorba de proiectul „Chișinău Arena” – un complex care va putea găzdui diverse formate și va avea o capacitate cuprinsă între 3 și 5 mii de oameni.Proiectul va fi realizat în baza unui parteneriat public-privat cu companii internaționale, iar perioada necesară pentru construcția și darea în exploatare a acestuia este de aproximativ un an.