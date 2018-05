Tupeu de polițist la Bălți: „Da tu ești bat *****. Nici 300 de euro nu te ajută”; Cum un inspector de patrulare ia mită

12:20

Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maia Sandu, le solicită lui Valeriu Munteanu și Constantin Codreanu să se alăture echipei liderului Platformei DA, Andrei Năstase, candidatul comun al forțelor proeuropene la șefia Primăriei Chișinău, și să își îndemne susținătorii să voteze pentru acesta în cadrul scrutinului de duminică. „Vin cu un îndemn pentru candidații care își declară sprijinul pentru aspirațiile europene ale Republicii Moldova, care își declară sprijinul și obiectivul de a elibera țara și orașul de sub controlul hoților. Haideți să facem echipă comună. Domnule Munteanu, domnule Codreanu, alăturați-vă echipei noastre, faceți apel la susținătorii d-voastră să voteze candidatul care are șanse reale să învingă candidații oligarhiei. Haideți să le oferim locuitorilor Chișinău un primar care să lucreze în interesul lor, nu al hoților”, se arată în apelul Maiei Sandu. „Acum doi ani am trăit un fenomen rar întâlnit în țara noastră. Ne-am unit într-un număr foarte mare, ne-am mobilizat pentru binele comun. Acum doi an am arătat cât de puternic este acest popor, iar forța noastră a fost atât de mare încât i-a speriat pe parveniții de la putere, iar aceștia au recurs la fraudă, minciună, ne-au pus piedici încercând să ne oprească. Nu au reușit. Noi cu d-voastră am rămas fideli cauzei, am rămas uniți și vrem să demonstrăm că avem forță de ai învinge. Acum avem șansa de a ne elibera orașul de administrație proastă, de scheme corupte, de construcții sufocante, de discursul urii și al divizării. Acum le putem spune că nu ne putem lăsa amăgiți cât de multe televiziuni nu ar avea ei. Acum le vom arăta că noi avem demnitate și nu putem fi cumpărați cu bani tot furați de la noi, că nu putem fi conduși de corupți”, declară lidera PAS. De asemenea, aceasta atenționează asupra candidaților Ion Ceban și Silvia Radu, care, în viziunea acesteia, ar dori să vină la Primărie pentru a menține haosul și corupția din instituție. „Ion Ceban, la fel ca și Igor Dodon, minte, dezbină și se înfruptă din schemele de corupție, contribuind la mizerie. Silvia Radu a făcut astfel încât noi să plătim tarife exagerate la gaze, ea făcând avere din asta. Ambii fac parte tocmai din aceste grupuri care s-au perindat la putere, care ne-au mințit, ne-au furat, ne-au adus în sărăcie. Arma lor este minciuna, puterea nostră este adevărul”, opinează Maia Sandu. „Duminică voi merge la vot. Voi vota pentru Andrei Năstase, pentru unitatea forțelor sănătoase, pentru șansa noastră de a schimba lucrurile spre bine”, se mai arată în apelul liderei PAS, Maia Sandu.