Zonele de odihnă și agrement din capitală, AMENAJATE pentru sezonul de vară

Iata care este zodia in care se naste doamna ideala: Este echilibrata, relaxata, optimista si plina de umor. Este in acelasi timp plapanda si foarte puternica, reusind prin aceste contraste sa isi creeze o imagine perfecta. Vorbim despre femeia nascuta in zodia Balanta. Aceasta este doamna prin excelenta, femeia care creeaza impresie buna prin calitatea ireprosabila pe care o dovedeste. Fema Balanta este o sursa de inspiratie pentru barbatul din viata sa. Are bune maniere si stie cum sa isi aleaga cuvintele pe care le rosteste asa incat sa nu te faca de ras. Aproape ca nu exista subiect de conversatie pe care ea sa nu il poata purta cu detasare. Este o persoana cumpatata, care nu se enerveaza usor, iar atunci cand o face se gandeste de doua ori inainte de a spune ceva, ca sa nu inrautateasca si mai mult lucrurile. Se poate spune despre nativa Balanta ca este o adevarata doamna, incepana de la atitudine si mergand pana la aspectul fizic. Este frumoasa, fina, distinsa. Nu isi arata aproape niciodata adevarata varsta. Originalitatea este al doilea nume al reprezentantei acestei zodii, astfel ca este de la sine inteles de ce le starneste mereu interesul celor din jur indiferent ca are 20 de ani sau 60 de ani, potrivit ele.ro.