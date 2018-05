Prima avocată a campaniei „Poporul gândește”: „Ilan Șor are o echipă bună, care știe cum să manipuleze”

17:30

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a participat astăzi, împreună cu omologul său din România, Dănuț Andrușcă, la Forumul „Excelență în Business". Evenimentul este la a doua ediție și are scopul de a promova investițiile în Republica Moldova, precum și de a implica activ businessul în dezvoltarea colaborării reciproc avantajoase dintre ambele state. „Forumul „Excelență […]