Aviz pentru iubitorii de istorie și de frumos: Noaptea muzeelor, la a 14-a ediție, vă așteaptă

Un studiu realizat la Leeds Metropolitan University din Marea Britanie sugereaza ca de vina ar fi consumul mare de dulciuri si de vin al celor insurati, ca semn de relaxare si tihna in cuplu. Spre deosebire de celibatari, care inca sunt in cautarea sufletului pereche si se consuma alergand dupa posibile partenere de viata, insuratii au depus armele, mananca mai mult, nu sunt preocupati de calorii si nici sportul nu ii prea intereseaza. De altfel, lucrurile stau la fel si in cazul femeilor, conform altor cercetari realizate in Statele Unite, avand un numar impresionant de respondente, potrivit antena3.ro. Iubesti, nu iubesti, tot te ingrasi Explicatiile specialistilor sunt, de altfel, plauzibile. In cuplu, obiceiurile alimentare se schimba. Daca burlacul obisnuia sa manance o cina rapida si apoi sa fuga cu baietii la un biliard, barbatul casatorit isi ia cina pe indelete, cu o bere sau un vin alaturi, apoi se relaxeaza pe canapea, la un film, cu o punga de popcorn in brate. Daca are si norocul de sotie gospodina si pasionata de gatit, e clar ca va manca consistent la fiecare masa, eventual va merge si cu pachetel la serviciu, iar weekendul nu va trece fara o prajitura sau un chec. De ce fac sotiile acest efort? Din iubire, devreme ce, se stie, dragostea trece prin stomac. Iar daca partenerii, desi casatoriti, nu se iubesc, de ingrasat, tot se ingrasa. Tot specialistii spun ca in situatiile frustrante apare mancatul compulsiv, ca metoda de a suplini vidul emotional. Cercetatorii sustin ca unele femei isi hranesc sotii excesiv, avand un scop pe care nu il constientizeaza, si anume acela de a-i face neatragatori pentru alte femei. In subconstient, ele au convingerea ca in felul acesta ii mentin fideli, scrie slabsaugras.ro.