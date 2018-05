Cine sunt turiști care s-au cazat în hotelurile din Moldova de la începutul anului?

14:01

„Am venit împreună cu echipa să facem curat. În timp ce măturam am văzut o geantă și când am deschis-o am văzut banii și actele”, spune Ana. Femeia a mers la forțele de ordine pentru a-i informa despre geanta găsită. Ulterior, proprietara genții a fost găsită. Aceasta nu mai spera să își recupereze banii. Femeia […]