Sancțiuni drastice pentru şoferii care vor urca beţi la volan. Ce îi aşteaptă pe cei care sunt un adevărat pericol public

14:01

Moldova: Cum am ajuns să plătim cu peste 3 lei mai mult pentru benzină şi motorină în mai puţin de un an Creşte numărul de maşini, cresc şi preţurile pentru carburanţi. O asemenea tendinţă se atestă în ultima perioadă de timp în ţara noastră şi în ambele cazuri nu este una îmbucurătoare. Pe de o parte se intensifică ambuteiajele pe străzi şi creşte cantitatea generală de emisii de oxizi de azot şi dioxid de carbon, iar pe de altă parte costul carburanţilor nu este proporţional cu salariile bugetarilor, scrie autoblog. Cine încă nu cunoaşte la această oră, reiterăm faptul că preţul benzinei Premium-95 la pompă este mai mare de 19 lei pentru un litru, iar pentru motorină depăşeşte 17 lei. În context am decis să facem o analiză succintă a evoluţiei tarifelor plafon pentru carburanţi reglementate de ANRE, de acum un an şi până în prezent. Înainte de toate ţinem să menţionăm că la începutul anului 2018, majorarea tarifelor plafon a fost argumentată de ANRE astfel: “„ANRE anunță că prețurile plafon pentru comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale, stabilit începând cu 10 ianuarie 2018, va include noile accize pentru anul curent în conformitate cu Codul Fiscal. De la 1 ianuarie curent, acciza pentru o tonă de benzină a crescut de la 4560 lei la 4961 lei (cu 8,79% comparativ cu anul 2017) și pentru o tonă de motorină de la 1926 lei la 2092 lei (cu 8.62% comparativ cu anul 2017). În acest context anunțăm că majorarea pentru perioada de calcul a prețurilor plafon se datorează atât creșterii prețului mediu de tranzacționare a produselor petroliere principale la bursele petroliere internaționale, cât și modificării cotei accizelor pentru benzină și motorină.” De atunci şi până în prezent, pentru toate majorările în lanţ din ultimele săptămâni instituţia nu a adus niciun argument public. Totuşi presupunem că unul (doar unul) dintre motive este creşterea preţului (cu peste 2%) la petrol la bursele internaţionale din ultimele zile, lucru care s-a întâmplat după ce președintele american Donald Trump a renunțat la acordul nuclear cu Iranul. Chiar şi aşa, să urmărim deci cum au evoluat tarifele plafon din 16 mai 2017 şi până pe 16 mai 2018. Amintim doar că petroliştii nu au voie să formeze preţuri mai mari decât acestea, însă nu se interzice ca să le propună puţin mai mici decât cele plafon. Astfel, putem observa că preţurile la principalele tipuri de carburanţi s-au mărit semnificativ, şi asta în mai puţin de un an. În perioada sus menţionată, cele mai mici tarife plafon au intrat în vigoare din 28 iunie 2017. Comparativ cu cele din prezent, diferenţa pentru benzină Premium-95 este de 3 lei şi 13 bani, în timp ce pentru motorină de 3 lei şi 48 de bani. Singura reducere semnificativă a tarifelor plafon de la începutul anului 2018 a fost doar în perioada 21.02 – 06.03. În ultimul an, preţul pentru un litru de gaz petrolier lichefiat nu a depăşit niciodată 11 lei. Sursă: autoblog.md Record Moldova: Cum am ajuns să plătim cu peste 3 lei mai mult pentru benzină şi motorină în mai puţin de un an apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.