Rusia, pusă la zid de comunitatea internațională după inaugurarea controversatului Pod al Crimeii

Iata in ce zodie sunt nascuti cei care ar putea fi usor calificati drept dracusori in carne si oase: Fecioara Persoanele nascute in aceasta zodie isi doresc cu tot dinadinsul sa atinga perfectiunea, fapt care le impinge spre tot felul de actiuni mai putin ortodoxe. Ele sunt capabile sa coboare pana in Iad pentru a face pact cu Necuratul daca in felul acesta reusesc sa isi indeplineasca visurile. Ii trateaza pe toti cei din jur cu un aer de superioritate si ii calca pe cap daca indraznesc sa isi doreasca sa ajunga mai sus decat ei. Scorpion Ingamfatii din Scorpion vor pasi pe cadavre atunci cand vor dori sa isi atinga telurile. Iar printre ele se numara banii si aprecierea celor din jur, dar si satisfactia erotica desavarsita. Isi vand si sufletul pentru aceste placeri si nu au pic de remuscare. Considera ca o viata au de trait si atunci trebuie sa se bucure cat mai intens de tot ceea ce au, indiferent daca pentru asta ar trebui sa se lepede de parinti sau de prieteni. Capricorn Nativul Capricorn este individualist. Pentru el nimeni nu conteaza mai mult decat el insusi. Pe primul plan se afla succesul sau profesional, motiv pentru care ii va inlatura pe toti cei care stau in calea realizarii sale. E obsedat inclusiv de stabilitatea financiara. E genul de persoana care se face frate cu Dracul ca sa poata trece puntea si nu are niciun fel de regret pentru asta. Cand isi iese din sarite se comporta de parca ar fi posedat, potrivit ele.ro.