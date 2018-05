Proprietara unei afaceri cu usturoi: „Ne propunem să aducem ceva inovativ pentru Moldova, un produs nou”

15:30

Pavel Verejanu, candidatul Partidului „Șor” pentru funcția de Primar General al mun. Bălți și Dan Perciun, reprezentantul candidatului Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Simion Guțu, în cadrul dezbaterilor de la Radio Moldova, au spus cum vor gestiona bugetul Capitalei de nord, dacă vor deveni primari. „În primul rând, trebuie de analizat structura bugetului. În Orhei nu am majorat nici o taxă, am dublat bugetul local. La noi legea este ok, dar executarea este proastă. Chiar în calitate d...