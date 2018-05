Dosarul lui Plahotniuc din România nu ajunge deocamdată la Chișinău

10:40

„La Jeune fille sophistiquée (Nancy Cunard)/ Tânără sofisticată (Nancy Cunard)", o sculptură unică din bronz lustruit, realizată de Constantin Brâncuşi la Paris în 1932, a fost adjudecată pentru preţul-record de 71 de milioane de dolari, la o licitaţie care a fost organizată marţi de casa Chirstie's New York. Potrivit The New York Times, această vânzare