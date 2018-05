FIAR 2018: Conferinta de Asigurari Auto - Partea I. Principalele declaratii

18:15

Despre ultimele pregatiri in vedearea alinierii la cerintele Regulamentului General pentru Protectia Datelor Personale - GDPR, provocarile aduse de Directiva privind Distributia in Asigurari - IDD, dar si impactul tehnologiei si inteligentei artificiale (AI) in industria de asigurari discuta Viorel VASILE, Presedinte PRBAR - Patronatul Roman al Brokerilor de Asigurare - Reasigurare, Dorel DUTA, Presedinte UNSICAR - Uniunea Nationala a Societatilor de Intermediere si Consultanta in Asigurari din Romania, si Sergiu COSTACHE - Revista PRIMM Asigurari & Pensii in cadrul emisiunii "Ora de risc", difuzata astazi de RFI Romania, incepand cu ora 17:30.