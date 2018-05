Tinerii preferă să fie șomeri decât să muncească pe un salariu mic

09:50

Sistemul medical din Republica Moldova „înflorește” pe an ce tre­ce. Este în descreștere numărul de­ceselor copiilor sub un an, tot mai multă lume primește medicamente compensate, angajații ridică salarii majorate și au promisiunea că gu­vernul va preveni exodul cadrelor medicale. Cel puțin o astfel de stare a lucrurilor a prezentat, recent, mi­nistra Sănătății, Muncii