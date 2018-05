Obiceiuri care îţi decolorează buzele

05:01

Berbec S-ar putea ca o situatie de la locul de munca sa va dea batai de cap, iar tentatia de a renunta va fi si mai mare in urmatoarele zile. Cei dragi va vor solicita tot mai des prezenta la diverse reuniuni de familie, insa s-ar putea ca socializarea fortata sa fie un motiv in plus de stres. Un tonus bun poate fi raspunsul, daca ati suferit de migrene in ultima vreme, dar un control la medicul oftalmolog nu ar trebui ...