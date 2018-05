Evaziune fiscală de circa 8 milioane de lei deconspirată de PCCOCS și INI

18:20

Am venit în fața dumneavoastră pentru a prezenta raportul de activitate al Guvernului pe anul 2017, dar dincolo de cifre și acțiuni concrete, avem câțiva indicatori importanți care ne arată că mergem în direcția cea bună, dar, în același timp, că este momentul să facem pași și mai mari, și mai rapizi, astfel încât oamenii să simtă îmbunătățiri mai consistente ale vieții de zi cu zi. După anul 2016 în care am reușit să stabilizăm economic țara, în 2017 am pus bazele unor procese de reformă, iar în 2018 începem să construim. La propriu și la figurat.