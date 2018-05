Ministrul de externe francez: situaţia din Orientul Mijlociu este „explozivă”

12:10

Ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif a ajuns la Bruxelles, ultima sa escala in actualul său turneu care a cuprins si Beijingul si Moscova. Pe agenda sa se afla întrevederi cu coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini și cu omologii săi din Marea Britanie, Franta si Germania. Tema convorbirilor – situatia acordului nuclear semnat între Teheran si cele șase puteri ale lumii in 2015, acord din care s-au retras Statele Unite. Celelalte cinci țări semnatare au anunțat că ele vor continua să respecte înțelegerea, in timp ce Teheranul a spus că va respecta acordul, numai dacă economia Iranului va avea de ciștigat. In baza acordului Iranul își suspenda programul nuclear și obținea, în schimb, ridicarea sancțiunilor internaționale.