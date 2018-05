Regimentul Rachete Antiaeriene marchează astăzi 26 de ani de activitate

12:10

John Bolton, consilierul prezidenţial american pentru Siguranţă Naţională, a declarat că Administraţia Donald Trump nu urmăreşte schimbarea regimului din Iran, informează agenţia de ştiri Reuters. "Aceasta nu este politica Administraţiei. Politica Administraţiei este de a se asigura că Iranul nu se apropie niciodată de obţinerea de arme nucleare", a declarat Bolton în cadrul emisiunii "This Week" de la postul ABC.Bolton, care l-a înlocuit în luna martie pe H.R. McMaster în funcţia de consilier pentru Siguranţă Naţională, a militat în trecut pentru schimbarea regimului de la Teheran.n anul 2015, într-un editorial pentru cotidianul The New York Times, Bolton recomanda lansarea de atacuri aeriene asupra centrelor de cercetare nucleară din Iran.