A anunțat pe Internet că oferă ”sex la liber” în camera de hotel. Ce a urmat va rămâne în istorie

Un bărbat de 50 de ani, dintr-o comună din Iaşi, a fost ucis, fiind lăsat înjunghiat, într-un şanţ, scrie presa locală. Potrivit unor surse, printre suspecţi ar fi fosta soţie care este cunoscută pentru violenţă, întrucât şi-ar fi atacat şi actualul soţ. Bărbatul are 50 de ani şi este din satul Siliștea, dar a fost găsit înjunghiat într-un sat vecin, Armasoaia:. “Sunt șocată să aflu că vecinul meu, un tip neconflictual, a fost omorât. Ce-i drept, în ultima perioadă luase darul beției, dar nu intra în conflict cu nimeni”, a declarat o vecină a victimei. Tată a doi copii reușiti, studentți la Iași, bărbatul era un om destul de echilibrat și muncitor, scrie www.realitatea.net. “Ieri a fost văzut cum ducea o căruță de lemne la o bătrană, împreună cu un alt consătean. După aceea, Dumnezeu cu mila ce s-o fi întamplat, ca dimineață a fost găsit mort, de către oamenii care își duceau vacile la păscut. Nouă nu ne vine să credem. La noi în sat nu se întamplă lucruri din acestea”, a mai declarat o femeie din Armășoaia. Dimineață, satul Armașoaia a fost împânzit de politiști, care sub coordonarea unui procuror încearcai să afle făptașul. La acest moment, se formează un cerc de suspectți, este audiat colegul lui Ciobanu Gheorghe, cel cu care fusese văzut ultima dată, când ducea căruța cu lemne la bătrană. Probabil, ca acolo Ciobanu a băut, bătrana cinstindu-i pe cei care i-au adus lemnele acasă. Sătenii deja fac scenarii pe uliță. Unii se gândesc la prima soție, care locuiește prin acea zonă. Este vorba despre o femeie violentă, care de curând și-a înjunghiat actualul soț. “Noi credem ca un posibil suspect poate fi și fosta soție. In tinerețe, nenea Gheorghe a fost căsătorit cu aceasta vreo jumătate de an. E o femeie cu antecedente, acum ceva vreme în urma, ea și-a înjunghiat actualul soț și nu a fost pusă sub acuzare, fiindcă aceasta l-a convins pe barbat să își retragă plângerea. Nu avem nicio probă și nu știu dacă ea are vreo legatură cu această moarte suspectă, dar o bănuim pe femeie, fiindcă am aflat că bărbatul a fost găsit înjunghiat în zona gâtului”, au mai spus sătenii.