Sumele de bani primite în bănci de la începutul anului

Groază în Bender! Cum au fost uciși cei doi soți?! Suspect: A fost un șoc pentru mine că se ridică și am mai împușcat de 2 ori Crima care a cutremurat nu doar orașul Bender (Transnistria), ci o întreagă republică! Pe Valentina și Ivan Camenșic, soții împușcați cu sânge rece, îi cunoșteau mulți din regiune. Cei doi erau antreprenori, în special, proprietari ai unui imobil amplasat chiar în centrul orașului. Arma nu este, corpurile neînsuflețite au fost ascunse în siguranță, nicio dovadă, totul a fost planificat perfect — se pare că așa a crezut suspectul, dar nu a fost să fie… Pe data de 5 mai, fiul soților a alertat poliția despre dispariția părinților. Acesta i-a telefonat în zadar timp de câteva zile. Vecinii au povestit că ultima dată soții au fost văzuți la sărbătoarea de 1 Mai. Poliția din regiunea i-a anunțat în căutare, scrie presa transnistreană. Camerele de supraveghere instalate în incinta imobilului deținut de soții Camenșic nu au putut surprinde nimic, aceasta pentru că firele acestora au fost tăiate intenționat, în schimb camere de supraveghere instalate în clădirile din zonă au surprins-o pe Valentina Camenșic pe data de 2 mai — adică în ziua tragediei. „Mașina din ograda soților a dispărut, pe când bunurile erau la loc. Am depistat că a avut loc o tentativă de a otrăvi câinii soților. Experții au stabilit că în mâncarea câinelui erau somnifere. Suspectul a făcut o greșeală care ajutat în cadrul investigațiilor minuțioase să-i stabilim identitatea", a declarat Ruslan Mova, așa-zisul ministru de Interne din regiune. Principalul suspect reținut de poliția locală este unul din chiriașii soților. În cadrul audierilor din 8 mai, el a povestit cum s-a întâmplat totul. Pe data de 2 mai, acesta a fixat o întâlnire cu Valentina Camenșic. Patru ani la rând, el a arendat una din incintele imobilului deținut de soții Camenșic, unde și-a deschis o sală de sport. Motivul întâlnirii a fost — să-și dea datoriile pentru chirie. „Ea mi-a spus că dacă nu-i voi da banii, îmi va închide sala de sport. După aceasta, am înțeles că este imposibil să ne înțelegem… Aveam pistolul la brâu. Glontul a zburat, ea a căzut și, la un moment, a început să se ridice. A fost un șoc pentru mine, că ea se ridică și am mai efectuat două împușcături", a povestit bărbatul în cadrul reconstituirii faptelor crimei. Soțul Valentinei a obosit să-și caute soția și, știind despre întâlnirea cu proprietarul sălii de sport, l-a sunat pe acesta. Suspectul l-a chemat și pe Ivan Camenșic, unde la fel la împușcat în cap de mai multe ori în subsol: „El a căzut și, la fel, a început să se ridice. Nici nu înțelegeam de ce… M-am apropiat și am mai efectuat 2 sau 3 împușcături". Presa transnistreană mai scrie că suspectul, împreună cu câteva rude, a împachetat corpurile neînsuflețite și a șters urmele de sânge, după care le-a ascuns într-un microbuz, deasupra încărcând 20 de saci cu nisip. Vehiculul a fost parcat pe noapte în fața