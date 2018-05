O remorcă căutată de autoritățile germane, reținută la Leușeni

10:30

Sagetator Vesela si petrecareata fara seaman, femeia din zodia Sagetator se va simti la 50 sau la 70 de ani la fel ca la 20. O ajuta si darurile de la natura, caci pe chipul sau nu se va citi varsta. Nu ii apar riduri si nici parul nu ii incarunteste. Va fi cea mai simpatica bunica din tot cartierul, care se va imprieteni usor cu parintii, dar mai ales cu copiii de la locul de joaca din cartier. Are un simt al umorului foarte dezvoltat si ii va face pe toti din jur sa rada, indiferent ca sunt tineri sau in varsta ca ea. Berbec Femeia Berbec este mereu in actiune, iar vremea trece pe langa ea fara sa lase urme. Pur si simplu nu are timp sa imbatraneasca, are altceva mai bun de facut. Isi traieste viata la cote maxime si ajunge sa fie invidiata de celelalte femei de varsta ei pentru ca are o vitalitate iesita din comun. Ramane mereu foarte joviala, insa odata cu trecerea anilor capata intelepciune, astfel ca devine o foarte buna prietena, o foarte buna confidenta. Scorpion Femeia Scorpion nu isi permite sa stea intr-un fotoliu si sa isi traiasca linistita batranetile. Caci, vorba aceea, care batraneti? Cata vreme ea se simte mereu in forma, de ce sa nu o si arate. Radiaza pur si simplu, nu se vaita, nu se plange de oboseala. Ramane o experta in arta seductiei, ceea ce inseamna ca si la 40 sau 60 de ani va reusi sa atraga toate privirile. Va starni invidia prietenilor de aceeasi varsta, mai ales ca nimeni nu ghiceste cati ani are in buletin, potrivit ele.ro.