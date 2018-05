Horoscopul geniilor. Top 5 cele mai inteligente zodii. Surpriza din fruntea clasamentului

11:10

Nunta politico-ideologică a lui Plahotniuc și Dodon care s-a produs zilele acestea ne-a lăsat tuturor un gust amar. Oamenii sunt tot mai săraci, tot mai amărâți, iar tâlharii de miliarde se întrec în a trage focuri de artificii de sute de mii de lei, se înconjoară de gărzi de corp înarmate până-n dinți, joacă kazaciokul și tananica, se veselesc ca niște călăi smintiți în fața ghilotinei, declară liderul Platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, care explică că s-a implicat în alegerile municipale nu cu scopul de a obține puterea, ci de a schimba starea lucrurilor din țară. „Cetățenii acestei țări fug de regimul Plahotniuc-Dodon ca de ciumă. Alții, resemnați în fața nedreptăților vieții, împovărați de credite și datorii, își apără familia aflată în pericol apelând la gestul extrem – glontele sinucigaș. De comemorare, de reculegere, de compasiune și conciliere are nevoie omenirea, nu de hostropățuri enervante, halucinante, demente, organizate de plahotniucii săriți de pe fix. Pentru mine, această mezalianță binomică a scos în evidență imoralitatea fără margini a unor indivizi ajunși la putere prin uzurpare, fraudă și tâlhărie", scrie Năstase pe o rețea de socializare. Acesta apreciază că, partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova, într-un mod decent și civilizat, au lansat Zilele Europei la Chișinău, Anul European al Patrimoniului Cultural și 70 de ani de la semnarea Declarației Universale a Drepturilor Omului. „Am mers în Grădina Publică Ștefan cel Mare pentru a-i felicita pe prietenii noștri europeni, pentru a le mulțumi pentru sprijinul generos acordat poporului Moldovei. Și anul trecut, și acum, am avut satisfacția sufletească să discut cu oamenii veniți să participe la frumoasele acțiuni europene. I-am felicitat, i-am încurajat și am reiterat că sunt hotărât ca, împreună cu echipa, oameni de calitate, integri și profesioniști pe diverse domenii de activitate, să punem bazele unui stat liber de corupție, în care legile sunt egale pentru toți. Iar pentru asta vom scoate mai întâi capitala din captivitate, o vom apăra cu fiecare vot cinstit și corect pentru a nu ajunge o filială a imperiului oligarhic", scrie liderul Platformei DA. „Împreună am reușit să ridicăm în picioare o țară întreagă, să redăm speranța și demnitatea călcate în picioare de un regim profund inuman! Nu râvnesc la putere. Pentru mine, puterea nu este un scop în sine, a fost și este ceva dincolo de interesele mele personale. De aceea m-am implicat în această competiție inegală, în care mă bazez pe parteneri de încredere de la noi și din străinătate. Atuurile mele sunt cunoscute, dar aș vrea să le audă și cei de la holdingul care mă murdărește zilnic, fără a-mi da dreptul la replică! Eu nu am fost parte a acestui sistem, nu am candidat vreodată, nu am activat în administrația publică centrală sau locală, nu am luat și nici nu am dat mită, nu am polițe de plătit și datorii față de orice și oricine. Îmi propun să aduc acasă cel puțin 50 de mii de moldoveni alungați de regimul sărăciei și corupției, mi-am construit o casă, o singură casă din bani munciți, știu și pot să fac din capitala țării un oraș modern, în care vor veni investiții în special de la partenerii noștri din Europa și România", se mai arată în mesajul liderului Platformei DA, Andrei Năstase.