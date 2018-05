Valeriu Munteanu îl provoacă din nou pe Andrei Năstase la o dezbatere publică

09:10

Au mai rămas zile numărate până la primul tur de scrutin pentru funcția de primar al capitalei, deoarece, cu siguranță, va avea loc și turul doi. Alegătorii urmăresc dezbaterile televizate ale pretendenților la fotoliu de primar și argumentele aduse de aceștia. Candidații înaintați de Partidul Liberal, Partidul Național Liberal și Partidul Unității Naționale la alegerile noi din municipiul Chișinău promit să schimbe capitala în mod radical, dacă ajung în funcția de primar. Reformarea învățământului, asigurarea iluminatului stradal și amenajarea spațiilor verzi sunt doar câteva dintre promisiunile electorale anunțate în cadrul dezbaterilor la postul de televiziune ProTV Chișinău, transmite IPN. Candidatul PNL, Alexandra Can, susține că se simte în forță și are suficientă experiență pentru a începe să facă ordine în municipiu în mandatul de un an, dacă va fi aleasă în funcție.