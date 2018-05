ANRE a anunțat noi scumpiri la benzină și motorină: Prețul benzinei a trecut de 19 lei

11:40

Primul parc IT în Moldova: 160 de rezidenți în 4 luni Cu peste patru luni în urmă, în Moldova a fost lansat oficial primul parc pentru tehnologia informaţiei. Autoritățile prognozează că parcul, care de la începutul anului a înregistrat peste 160 de companii-rezidente, va garanta un ritm-record de creștere a industriei IT și va contribui la venirea în țară a noilor tehnologii și modele de afaceri. Oportunitatea de a scăpa de povara fiscală și a obține alte privilegii îi atrage pe participanții la comunitatea virtuală. În cel mai scurt timp, lista genurilor de activitate pe care le pot desfășura rezidenții se va completa cu noi direcții. Interesul a depășit așteptările Moldova IT Park și-a deschis ușile virtuale la 1 ianuarie, iar peste două săptămîni avea deja înregistrați primii 47 de rezidenți. Astăzi numărul lor trece de 160, cam o treime dintre ei sînt companii cu capital străin. În proces de examinare se află un șir de alte cereri de solicitare a statutului. Orice companie din domeniu, indiferent de țara unde a fost creată, poate deveni rezident al Moldova IT Park. Cum se vede, administrația Moldova IT Park nu se aștepta la un interes atît de mare, deoarece în pronosticurile enunțate figurau cifre mult mai modeste – cca 100 de rezidenți pe parcursul primelor luni. Acest indice a fost depășit deja la mijlocul lui februarie. Majoritatea companiilor sînt amplasate la Chișinău, însă există și rezidenți din Bălți, Cahul, Edineț, Lipcani, Strășeni și Ialoveni. Toate aceste întreprinderi practică diverse genuri de activitate în sfera tehnologiilor informaționale. Moldova IT Park este creat pentru o perioadă de 10 ani – termenul maxim prevăzut de lege. Conform prognozelor, în acest răstimp el va atrage cca 400 de companii-rezidente. Administrația Moldova IT Park îi va înregistra în baza Legii privind parcurile pentru tehnologia informaţiei. După examinarea cererii, cu compania în cauză va fi semnat un contract și ea va obține un certificat de înregistrare. Lista întreprinderilor incluse în Registrul de evidență a rezidenților este publicată pe site-ul moldovaitpark.md. Din această listă nu fac parte unele dintre cele mai mari companii care activează în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor. Se explică prin faptul că multe dintre acestea intenționează să creeze parcuri tehnologice de sine stătătoare. Spre exemplu, o astfel de inițiativă a avut compania de televiziune, tehnologie a informației și comunicații StarNet, care a atras resurse de credit ale USAID. Directorul companiei, Ciprian Poștaru, a concretizat că proiectul vizează dezvoltarea Moldovei prin exportul de servicii IT și crearea unui ecosistem pentru companiile din țară și străinătate. Parcul va apărea pe un teren cu suprafața de 2,2 hectare. De la matematică la nanotehnologii Primul parc tehnologic moldovenesc este un parc virtual cu posibilitatea de a crea, în perspectivă, și o infrastructură fizică. Printre sarcinile lui de bază se numără oferirea consultanței și sprijinirea noilor companii IT, sporirea investițiilor în companiile rezidente și sporirea numărului de produse inovatoare pe care le dezvoltă. În plus, activitatea parcului este orientată spre schimbul de cunoștințe și tehnologii IT la nivel național, dar […]