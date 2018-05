Pe cine susține PDM și Vlad Plahotniuc în alegerile din Chișinău? „Doar cu aceste două partide să nu votați, au distrus capitala!”

21:45

Liberalul Valeriu Munteanu a făcut totalurile acestei campanii electorale. Acesta și-a criticat contracandidații spunând că nu au viziuni pentru Chișinău.„Am reținut doar programele a trei candidați: Silvia Radu și Ion Ceban, pentru că sunt candidații binomului Plahotniuc-Dodon și sunt promovați de toată puterea de stat RM și programul domnului Andrei Năstase, care se prezintă, drept candidat a trei partide pro-europene. Ceilalți candidați, cu tot respectul, nu contează. Ei știu asta”, a declarat Munteanu.Valeriu Munteanu a mai spus că Ion Ceban și Andrei Năstase l-au plagiat:”Ion Ceban s-a relansat la o săptămână după mine și m-a imitat în mod ridicol organizând evenimentul exact în același loc unde mă lansasem eu cu o săptămână înainte, anume în fața Primăriei. După ce mi-am prezentat eu programul, peste două săptămâni, a anunțat și Andrei Năstase că face un eveniment pentru a-și prezenta programul. Dar programul lui Andrei, vorba personajului Nae Cațavencu din piesa „O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale, „era sublim dar lipsea cu desăvârșire”. Andrei Năstase a lansat un program care nu exista, acest urmând a fi publicat abia 4 zile mai târziu, pe site-ul partidului său. În lipsa programului, s-au făcut doar declarați de intenție la acel eveniment. Această ordine a evenimentelor, mă duce la gândul că programul domnului Năstase a fost scris în mare grabă, explicație pentru care abundă de enormități.”Totodată, Munteanu afirmă că Radu, Năstase și Ceban au programe electorale asemănătoare, copiate unul de la celălalt sau „ne-europene”.„Silvia Radu în genere nu are program. Unicele lucruri, care pot fi reținute din așa-zisul program, care este mai scurt decât un referat școlar pentru clasa a IV, este faptul că „va face curățenie în parcuri”. De ce nu participă atunci la un concurs pentru postul de director la Spații Verzi? Postul este vacant. Mai anunță și că va schimba 30 de lifturi. No comment. Atât.La domnul Ion Ceban putem reține din program doar că va da afară funcționarii pe criterii etnice și va aduce vorbitori de limbă rusă și că dorește din răsputeri să alunge din municipiu cele 18 suburbii, care nu le permite socialiștilor să-și facă mendrele în capitală.Cel mai ne-european program, din păcate îl găsim la domnul Andrei Năstase, un program care alternează cu abordări ce încalcă Acordul de Asociere al RM cu UE, trădează o necunoaștere profundă a treburilor capitalei sau încearcă să impună locuitorilor priorități iluzorii, care nu există în agenda acestora”Dl Năstase propune renovarea și reutilare stațiilor de epurare și pompare a apei „împreună cu partenerii de dezvoltare”, fără a cunoaște că primăria Chișinău a lucrat de mai mulți ani, un proiect de 62 mln de euro, împreună cu BERD și BEI, pentru schimbarea stației de epurare și schimbarea apeductelor 190 km și canalizare Acest proiect a fost câștigat de o firmă Germania și din decembrie 2017, au 900 de zile să îl realizeze.Vorbind despre izolarea termică a blocurilor, dl Năstase, nu știe că primăria are deja în derulare un program BERD și BEI pe 25 mln de Euro, în cadrul căruia, ca primă etapă, vor fi reabilitate termic 119 de școli și grădinițe și spitale din Chișinău.Cea mai mare enormitate însă din programul lui Andrei Năstase sunt parcările ecologice în suburbii. La Trușeni, Grătiești, oamenii care au case pe pământ, nu au nevoie de așa ceva…Timp de 5 ani, primăria sub conducerea lui D. Chirtoacă a dat la profesori un spor salarial de 20 %, eu cred ca fiecare profesor își amintește acest lucru. Iată ce propune dl Năstase. 45 mln de lei, pentru 21 de mii de angajați, la un buget de 1.4 mld lei, asta înseamnă un supliment de 3.2 % la salariu. Ce-i asta, bătaie de joc sau necunoașterea materiei?.La final, acesta a adăugat că spre deosebire de contracandidații săi, el are „o viziune profund și natural europeană, care gravitează în jurul ideii de dezvoltare și urbanizare. Eu construiesc, nu cârpesc!”