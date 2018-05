Statele Unite şi-au mutat ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim

17:50

Cinci medalii de bronz pentru Moldova de la Olimpiada Balcanică de Matematică Elevii din Republica Moldova au obținut cinci medalii de bronz și o mențiune de onoare la Olimpiada Balcanică de Matematică. Concursul s-a desfășurat în perioada 7-12 mai 2018 în orașul Belgrad, Serbia. Medaliile au fost cucerite de către Dumitru Josu, Alexandru Lopotenco, Mihail Lavric, Gabriel Cojocaru și Alexandru Rudi, iar mențiunea de onoare i-a revenit lui Tudor Șarpe. Echipa Republicii Moldova a fost reprezentată de șase elevi și doi profesori: – Alexandru Lopotenco, elev în clasa a X-a, Liceul Teoretic „Orizont", or. Durlești, mun. Chișinău; – Mihail Lavric, elev în clasa a X-a, Liceul Teoretic „Orizont", or. Durlești, mun. Chișinău; – Gabriel Cojocaru, elev în clasa a XI-a, Liceul Teoretic „Orizont", or. Durlești, mun. Chișinău; – Dumitru Josu, elev în clasa a IX-a, Liceul Teoretic „Orizont", or. Durlești, mun. Chișinău; – Alexandru Rudi, elev în clasa a XI-a, Liceul Teoretic „Orizont", or. Durlești, mun. Chișinău; – Tudor Șarpe, elev în clasa a XI-a, Liceul Teoretic „Orizont", or. Durlești, mun. Chișinău; – Valeriu Guțu, doctor în știinţe fizico-matematice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova; – Valeriu Baltag, doctor în știinţe fizico-matematice, cercetător știinţific superior, Institutul de Matematică şi Informatică. La olimpiadă au participat în total 107 elevi din 17 țări.