Fâșia Gaza: Zeci de palestinieni morți, numărul răniților fiind de ordinul miilor

392: Împăratul Valentinian al II-lea este asasinat în timp ce avansa spre Gaul împotriva uzurpatorului franc Arbogast. Este găsit spânzurat la reședința sa de la Viena. 1252: Papa Inocențiu al IV-lea emite bula papală ad exstirpanda, prin care autorizează, dar de asemenea limitează, tortura ereticilor de către Inchiziția medievală. 1567: Maria, regină a Scoției, se căsătorește cu James Hepburn, Conte de Bothwell, cel de-al treilea ei soț. 1618: Johannes Kepler confirmă descoperirea celei de-a treia legi a mișcării planetelor (el a descoperit-o prima data de 8 martie, dar curând a respins ideea după ce s-au făcut unele calcule inițiale). 1648: Se semnează Pacea Westfalică, prin care s-a pus capăt Războiului de Treizeci de Ani. 1685: Urcă în scaunul Țării Moldovei domnitorul Constantin Cantemir, tatăl celebrului Dimitrie Cantemir; a deținut tronul până la moarte (15 martie 1693). 1701: Începe Războiul Succesiunii Spaniole. 1718: A fost patentată prima mitralieră din lume de către James Puckle, un avocat din Londra. 1756: Începe războiul de șapte ani când Anglia declară război Franței. 1796: Medicul englez Edward Jenner administrează pentru prima oară în istorie vaccinul contra variolei 1800: George al III-lea al Regatului Unit supraviețuiește tentativei de asasinat a lui James Hadfield de la teatrul regal din Londra; mai târziu Hadfield este achitat pe motiv de nebunie. 1811: Paraguay își declară independența față de Spania. 1842: Debutul literar al lui Dimitrie Bolintineanu în „Curierul de ambe sexe" condus de Ion Heliade Rădulescu, cu poezia „O fată tânară pe patul morții". 1861: S-a înființat, la București, prima școală românească de medicină veterinară. 1863: La inițiativa împăratului Napoleon al III-lea se deschide Salon des Refusés, unde se pot vedea „Dejunul pe iarba” de pictorul Édouard Manet și „Fata în alb” de James McNeill Whistler, care sunt percepute de public ca fiind scandaloase. 1868: Pronunciamentul de la Blaj, prin care s-a cerut autonomia Transilvaniei și repunerea în vigoare a legii prin care limba română a fost declarată limbă oficială în Transilvania, alături de maghiară și germană. 1877: A apărut, la București, cotidianul „România liberă", ziar politic și literar, aflat sub conducerea lui Dimitrie August Laurian (până la 14 iunie 1889). 1891: Publicarea enciclicei Rerum Novarum a papei Leon al XIII-lea, prima enciclică socială. 1928: Mickey Mouse și Minnie Mouse apar pentru prima dată în filmului Plane Crazy de Walt Disney. 1935: Prima secțiune a Metroului din Moscova se deschide între stațiile Kultury și Sokolniceskaia. În jur de 500 de companii industriale au fost implicate în construcția metroului. 1940: Ciorapii din nailon au fost pentru prima dată puși în vânzare, în SUA. 1940: Al Doilea Război Mondial: După lupte grele, trupele olandeze slab pregătite și slab echipate se predau Germaniei, marcând începutul celor cinci ani de ocupație. 1943: Stalin dizolvă Cominternul. 1945: Bătălia finală în cel de-Al Doilea Război Mondial în Europa are loc la în Slovenia, la Prevalje. 1955: Prima ascensiune a vârfului Makalu, al cincilea vârf ca înălțime din lume. 1958: URSS lansează Sputnik 3. 1960: URSS lansează Sputnik 4, ca un prototip pentru nava spațiale Vostok, prima cu care oamenii vor zbura în spațiu. 1970: The Beatles lansează albumul „Let It Be”, în Statele Unite ale Americii. 1991: Președintele François Mitterrand a numit-o în funcția de prim-ministru pe Edith Cresson, prima femeie care a deținut această funcție în Franța. 2004: Josh Findley a calculat cel mai mare număr prim cunoscut până la această dată, 224036583 − 1. Numărul conține șapte milioane de cifre. 2017: Sculptura din bronz "Muză adormită" a lui Constantin Brâncuși s-a vândut la New York la casa de licitați Christie's cu suma de 57,3 milioane de dolari, un record pentru Brâncuși. Precedentul record, de 37,2 milioane de dolari, datează din februarie 2009, pentru o statuetă din lemn de stejar intitulată Madame L.R. (Portrait de madame L.R.). Nașteri 1531: Arhiducesa Maria de Austria, fiica împăratului Ferdinand I (d. 1581) 1567: Claudio Monteverdi, compozitor italian (d. 1643) 1773: Metternich, om politic austriac ( d.1859) 1822: Juan, Conte de Montizón, pretendent carlist la tronul din Spania și pretendent legitimist la tronul din Franța (d. 1887) 1838: Nicolae Grigorescu, pictor român (d. 1907) 1842: Arhiducele Ludwig Viktor de Austria, fratele mai mic al împăratului Franz Joseph al Austriei (d. 1919) 1845: Ilia Ilici Mecinikov, biolog rus, laureat al Premiului Nobel (d. 1916) 1847: Ioniță Scipione Bădescu, poet și publicist român (d. 1904) 1859: Pierre Curie, fizician francez, laureat al Premiului Nobel (d. 1906) 1859: Natalia Obrenovici, regină consort a Serbiei (d. 1941) 1862: Arthur Schnitzler, prozator și dramaturg (d. 1931) 1862: Elena Niculiță–Voronca, folcloristă, poetă, prozatoare română (d. 1939) 1881: Marius Bunescu, pictor român (d. 1971) 1884: Octav Botez, critic și istoric literar român (d. 1943) 1890: Katherine Anne Porter, scriitoare americană (d. 1980) 1891: Mihail Bulgakov, romancier și dramaturg rus (d. 1940) 1898: Arletty, actriță franceză (d. 1992) 1900: Arthur Kreindler, medic neurolog român (d. 1988) 1901: Xavier Herbert, scriitor australian (d. 1984) 1909: James Mason, actor britanic de film (d. 1984) 1911: Max Frisch, dramaturg elvețian (d. 1991) 1915: Paul A. Samuelson, economist american, laureat al Premiului Nobel (d. 2009) 1925: Savin Bratu, publicist, editor, critic și istoric literar român (d. 1977) 1926: Aurel Martin, critic și istoric literar român (d. 1993) 1931: Sonia Larian, prozatoare română 1933: Andrei Blaier, regizor român de film (d. 2011) 1937: Madeleine Albright, politician ceh-american, al 64-lea secretar al Statelor Unite 1942: Ștefan Câlția, pictor român 1945: Duarte Pio, Duce de Braganza, șeful Casei Regale a Portugaliei 1951: Frank Wilczek, fizician american, laureat al Premiului Nobel 1953: Mike Oldfield, compozitor si muzician englez 1956: Gino Iorgulescu, fotbalist român 1981: Zara Phillips, nobilă engleză, nepoata reginei Elisabeta a II-a Decese 392: Valentinian al II-lea, împărat roman (n. 371) 1036: Împăratul Go-Ichijō al Japoniei (n. 1008) 1778: Iacob Putneanu, cărturar și traducător român, mitropolit al Țării Moldovei 1792: Maria Louisa a Spaniei, soția lui Leopold al II-lea, Împărat Roman (n. 1745) 1845: George al II-lea, Prinț de Waldeck și Pyrmont (n. 1789) 1873: Alexandru Ioan Cuza, domnitor al Moldovei și al Țării Românești, primul domn al Principatelor Unite ale Moldovei și Țării Românești (n. 1820) 1884: Ioan Alecsandri, prozator și traducător român (n. 1826) 1886: Emily Dickinson, poetă americană (n. 1830) 1898: Eduard Reményi, violonist maghiar (n. 1830) 1933: Hermann von François, general de infanterie german (n. 1856) 1938: Gheorghe Marinescu, medic român (n. 1863) 1967: Edward Hopper, pictor american (n. 1882) 1995: Eric Porter, actor englez (n. 1928) 2008: Willis Lamb, fizician american, laureat Nobel (n. 1913) 2010: Rudolf de Habsburg-Lorena, fiu al împăratului Carol I al Austriei (n. 1919) 2014: Jean-Luc Dehaene, politician belgian, prim-ministru al Belgiei (n. 1940) 2016: André Brahic, astrofizician francez (n. 1942) Sărbători Sf. Cuv. Pahomie cel Mare (calendar ortodox, calendar evanghelic) Sf. Ier. Ahile, episcopul Larisiei (calendar ortodox) Sf. Ier. Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei (calendar ortodox) Ziua latinității România: Ziua medicului veterinar (din 1994) Ziua Internațională a Familiei