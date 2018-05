Focare de pestă porcină, depistate în trei localități! Premierul a cerut măsuri sporite

14:01

Am început demult să ignor Eurovisionul, înțelegînd că e un concurs nu pentru oameni și nici aprecieri de talente, ci promovări de politici macabre. În atîtea teorii a conspirațiilor începem să ne încîlcim, să dăm din mînă și să le considerăm pe toate niște falsuri, alegînd să trăim ușor, fără gînduri în plus. Am observat […]