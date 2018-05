ISTORIE: Adevărul despre Regele Mihai al României

16:20

Ediția a 71-a a celui mai important festival de film din lume are pe afiș un sărut ce a făcut istorie, sărutul din filmul lui Jean Luc Godard „Pierrot Nebunul”. Era firesc deci să așteptăm o avalanșă de amour-glamour. Ba bine că nu, primează mai mult ideea din titlu: o lume nebună, ieșită din țâțâni, de mulți Hamleți are nevoie ca s-o îndrepte, s-o pună pe temelii... Filmul chiar de n-are forță pentru a restabili cumpăna, dar cel puțin fixează imaginea vie a Timpului...