Comunicarea sexuală, extrem de importantă pentru o relaţie fericită

14:50

Cea mai bogată femeie din lume a devenit Francoise Bettencourt Meyers, după moartea mamei ei Liliana Bettencourt, celebra deținătoare a imperiului L’Oreal, care s-a stins din viață la 94 de ani, în septembrie, anul trecut. Francoise a fost singura moștenitoare a miliardarei și, în mod oficial, femeia de 64 de ani a devenit cea mai […] The post Ea este cea mai bogată femeie de pe Pământ. Cine este și cu ce se ocupă appeared first on The Woman.