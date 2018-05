După ultimele sondaje, campania electorala degenerează! Oamenii lui Năstase nu-și mai pot controla nervii și îi ataca suburban pe candidații Munteanu și Codreanu

16:10

Rosiile sunt o sursa bogata de vitaminele A si C si acid folic si contin o gama larga de substante nutritive si antioxidanti benefici, inclusiv acidul alfa-lipoic, licopen, colina, betacaroten si luteina, scrie realitatea.net. Acidul alfa-lipoic ajuta corpul sa converteasca glucoza in energie. Unele dovezi sugereaza ca acesta poate regla glucoza in sange, imbunatateste vasodilatatia […]