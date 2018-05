Nikol Pașinian: Armenia va continua parteneriatul strategic cu Rusia

Noul premier al Armeniei Nikol Pașinian i-a mulțumit președintelui rus Vladimir Putin pentru poziția „echilibrată” a Moscovei în timpul protestelor care au dus la demisia premierului Serj Sarkisian și l-a asigurat că Armenia, sub guvernul său, va continua „parteneriatul strategic” cu Rusia. Pașinian s-a întîlnit pentru prima dată cu președintele Putin la Socia, unde are loc reuniunea conducerii Uniunii Economice Eurasiatice din cface parte și Armenia. Aliată cheie a Armeniei, Rusia are pe teritoriul armean aproximativ 3.000 de militari care participă la patrularea graniței tensionate cu Turcia. După ce a fost ales premier, Pașinian a spulberat incertitudinea vizavi de atitudinea sa față de Rusia, descriind cooperarea militară cu Moscova drept o garanție a securității Armeniei.

