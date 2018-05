Ai întrebări ce țin de alegerile locale noi din 20 mai? 0 22 88 01 01 – Linia de informare pentru alegerile locale noi

16:50

Salvatorii din orașul Soroca au reușit să salveze o femeie în vârstă de 36 de ani care a căzut într-o fântână publică cu adâncimea de 12 metri. IGSU a fost solicitat pentru intervenție la ora 7.25. La fața locului a lucrat un echipaj de pompieri, care a reușit în mai puțin de cinci minute să […] The post Pompierii din Soroca au salvat o femeie de 36 de ani care a căzut într-o fântână publică adâncă de 12 metri appeared first on Moldova.org.