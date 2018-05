„Ești o adevărată vacă”: Confuzia produsă de mesajul premierului Netanyahu pentru câștigătoarea Eurovision 2018

15:00

Un bărbat din Comrat a fost prins de polițiști aproape în comă alcoolică în timp ce se afla la volanul maşinii pe care o conducea fără a poseda permisul de conducere. „Am băut cât am putut», a recunoscut calm șoferul atunci când a ieșit din mașină și a fost luat la rost de polițiști. La testarea alcoolscopică, bărbatul a prezentat o valoare de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat, informează Publika.md. Poliţiştii au deschis un dosar penal în acest caz pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului şi conducere fără permis. Potrivit datelor Inspectoratului Național de Patrulare, pe traseele din țară au fost depistați în weekend 48 de șoferi în stare de ebrietate la volan. Sursă: publika.md